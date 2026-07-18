Decine di utenti hanno trasformato online la sede fiorentina di Futuro Nazionale in un locale di kebab con recensioni satiriche e immagini generate dall'intelligenza artificiale. Un caso che mostra i limiti dei sistemi automatici di Google

L'ultima frontiera della satira politica passa da Google Maps. A Firenze la nuova sede di Futuro Nazionale, il movimento politico legato a Roberto Vannacci, è stata trasformata dagli utenti in una fantomatica kebabberia, con oltre 280 recensioni pubblicate in pochi giorni e una valutazione media di appena 2,1 stelle.

«Kebab veramente autarchico – scrive un utente – e si vede proprio che rispetta la tradizione nordafricana con un pizzico di italianissimo FASCIno».

«Mi aspettavo di meglio, kebab deludente e servizio pessimo. Remigrazione per il kebabbaro».

Il fenomeno non si è limitato ai commenti ironici che è possibile leggere scrivendo su Google: Futuro Nazionale Firenze, molti utenti hanno caricato anche fotografie realizzate con l'intelligenza artificiale, contribuendo a costruire una narrazione collettiva così convincente da indurre l'algoritmo di Google a trattare il luogo come se fosse realmente un'attività commerciale.

Le recensioni giocano apertamente con il paradosso. C'è chi scrive: «Uno dei migliori kebab della zona», chi immagina Roberto Vannacci nei panni del proprietario del locale e chi ironizza definendolo un esercizio «gay friendly», con richiami alle battaglie contro l'omotransfobia. Tra le immagini compare persino un improbabile kebab fotografato sottosopra.

L'episodio rappresenta un caso piuttosto originale nel panorama italiano. In passato Google Maps è stato spesso utilizzato come terreno di satira collettiva: dall'Area 51 negli Stati Uniti, bersaglio da anni di recensioni surreali, fino ad alcune caserme di polizia recensite come alberghi o a sedi di partito in Germania ribattezzate con nomi ironici. Nel caso fiorentino, però, il meccanismo si è spinto oltre, trasformando completamente l'identità del luogo attraverso centinaia di recensioni coerenti tra loro.

Il motivo è legato al funzionamento stesso della piattaforma. Google non verifica preventivamente che chi lascia una recensione abbia realmente visitato il posto. Gli algoritmi valutano l'affidabilità degli account, la cronologia delle recensioni, eventuali dati di geolocalizzazione e la presenza di comportamenti anomali, ma non sono in grado di comprendere il contesto culturale o il tono sarcastico di un'azione coordinata.

Anche il cosiddetto review bombing, ossia l'arrivo improvviso di centinaia di recensioni, non è sufficiente a far scattare automaticamente la rimozione. Un picco di valutazioni può infatti dipendere tanto da una campagna organizzata quanto da un improvviso interesse mediatico, come nel caso dell'apertura della nuova sede politica.

Le segnalazioni presentate dagli utenti favorevoli al movimento non hanno finora prodotto effetti significativi. Se i contenuti non violano espressamente le policy della piattaforma e non contengono linguaggio offensivo, Google tende infatti a privilegiare un approccio prudente, evitando di eliminare recensioni che potrebbero risultare autentiche.

Al di là dell'episodio, la vicenda evidenzia un tema più ampio: nell'era dell'intelligenza artificiale e delle piattaforme automatizzate, anche uno strumento nato per orientare i consumatori può trasformarsi in un nuovo spazio di satira politica e di manipolazione collettiva degli algoritmi.