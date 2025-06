Teheran avrebbe effettuato dieci lanci, colpita la più grande base militare americana in Medio Oriente. Le autorità di Doha chiudono lo spazio aereo per motivi di sicurezza

Attacco dell'Iran alle basi Usa in Medio Oriente, con lanci verso Qatar e Iraq. Nel mirino la base di Al Ubeid in Qatar, la più grande base militare degli Stati Uniti in Medio Oriente. Teheran avrebbe lanciato 10 missili, scrive il giornalista di Axios Barak Ravid, citando una fonte israeliana. Secondo Afp, esplosioni sono state udite a Doha: una base Usa si trova nel deserto fuori dalla capitale. In precedenza, le autorità del Qatar avevano annunciato la chiusura temporanea dello spazio aereo del Paese per motivi di sicurezza.

Anche una base americana in Iraq, oltre a quella in Qatar, è stata presa di mira dall'Iran, riferisce Axios. Altre fonti sostengono che sia stata presa di mira la base di Ayn al-Asad, già bersagliata dall'Iran l'8 gennaio del 2020 in quella che fu la rappresaglia della Repubblica islamica per l'uccisione a Baghdad del generale Qassem Soleimani.

La nuova rappresaglia arriva dopo l'attacco congiunto Usa-Israele ai siti nucleari e le dichiarazioni di Trump, che per la prima volta ha parlato apertamente di cambio di regime in Iran, coniando un nuovo acronimo MIGA (riadattando il suo Maga). Intanto la Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha promesso che la «punizione continuerà» contro Israele, mentre il comandante supremo delle forze armate di Teheran ha dichiarato che il Paese «non farà mai marcia indietro», lanciando un duro avvertimento agli Stati Uniti «entrati ormai in guerra».