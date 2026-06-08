Nuove tensioni sul fronte mediorientale. L'Iran torna a minacciare la chiusura di due delle più importanti rotte marittime mondiali, gli stretti di Hormuz e Bab al-Mandab, in risposta agli ultimi sviluppi del conflitto nella regione.

A lanciare l'avvertimento è stato Ali Akbar Velayati, consigliere per gli affari internazionali della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, secondo quanto riferito dall'agenzia Tasnim. «La sicurezza odierna a Bab al-Mandab non deve indurre il nemico a commettere un errore di valutazione», ha dichiarato Velayati, aggiungendo che «i circoli della resistenza hanno la capacità di bloccare entrambi gli stretti, Hormuz e Bab al-Mandab».

Il consigliere ha quindi rivolto un messaggio diretto agli avversari di Teheran: «La scelta è vostra: fermare questa follia o instaurare un equilibrio di controllo sulle due vie navigabili».

Secondo Velayati, «il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri, dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco». Le dichiarazioni arrivano in un momento di forte escalation delle tensioni nell'area, con crescente preoccupazione della comunità internazionale per possibili ripercussioni sul traffico commerciale e sulla sicurezza energetica globale.