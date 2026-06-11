A raffreddare le aspettative anche la televisione di Stato iraniana che, con un messaggio pubblicato su X, ha lanciato una frecciata all'inquilino della Casa Bianca: «Ogni ora racconta una bugia e se ne vanta»

Le agenzie di stampa iraniane Tasnim e Fars, vicine ai Pasdaran, smentiscono che Teheran abbia approvato qualsiasi testo di accordo con gli Stati Uniti.

«L'Iran non conferma alcun accordo», scrive Tasnim. Sulla stessa linea anche Fars che, citando una fonte definita «informata», sostiene che «non è stata approvata alcuna bozza di intesa né alcun memorandum preliminare con gli Stati Uniti», smentendo di fatto l'annuncio del presidente americano Donald Trump.

A raffreddare ulteriormente le aspettative è intervenuta anche la televisione di Stato iraniana che, attraverso un messaggio pubblicato su X, ha lanciato una frecciata all'inquilino della Casa Bianca: «Ogni ora racconta una bugia e se ne vanta», si legge nel post, senza tuttavia citare esplicitamente il presidente degli Stati Uniti.