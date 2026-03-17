Non si tratta solo di un fatto storico, ma di un processo continuo che si alimenta attraverso la partecipazione democratica, il rispetto delle istituzioni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri dei cittadini

Il 17 marzo non è una data qualsiasi nel calendario civile italiano. È il giorno in cui la storia, la politica e l’identità di un popolo si sono intrecciate per dare forma a uno Stato. Il 17 marzo 1861, nel Parlamento riunito a Torino, veniva proclamato il Regno d’Italia, atto solenne che sanciva la nascita dello Stato unitario dopo secoli di divisioni politiche e territoriali. Oggi, a distanza di 165 anni, l’Italia celebra una ricorrenza che non appartiene soltanto al passato, ma continua a parlare al presente e al futuro della nazione.

Quel giorno del 1861 non rappresentò semplicemente la nascita di un nuovo Stato. Fu il punto di arrivo di un lungo e complesso processo storico — il Risorgimento — animato da ideali di libertà, indipendenza e autodeterminazione. Il sogno di una nazione unita, coltivato da generazioni di patrioti, intellettuali e cittadini, trovava finalmente una forma politica concreta.

La memoria di quell’evento è oggi custodita nella Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera, istituita definitivamente con la Legge ordinaria 23 novembre 2012, n. 222. Pur rimanendo un giorno lavorativo, il 17 marzo è riconosciuto come una ricorrenza civile volta a promuovere i valori fondanti della comunità nazionale.

Come recita la legge stessa: «La Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell'anno 1861, dell'Unità d’Italia, quale “Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera”, allo scopo di ricordare e promuovere, nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare l'identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica». (art. 1, comma 3, legge 23 novembre 2012, n. 222)

Non è dunque una semplice commemorazione. È un invito alla memoria attiva, soprattutto nelle scuole e nei luoghi della formazione civica. L’istituzione di questa giornata sottolinea infatti l’importanza dell’educazione alla cittadinanza e del valore simbolico dei segni che rappresentano lo Stato: l'inno e la bandiera.

In un tempo in cui le società europee affrontano trasformazioni profonde, ricordare le radici comuni assume un significato ancora più importante. L’unità non è solo un fatto storico, ma un processo continuo che si alimenta attraverso la partecipazione democratica, il rispetto delle istituzioni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri dei cittadini.

Centosessantacinque anni dopo quel voto parlamentare a Torino, l’Italia resta una comunità complessa, plurale e dinamica. Eppure il 17 marzo continua a ricordare una verità essenziale: che l’identità nazionale non nasce soltanto dai confini geografici o dalle istituzioni politiche, ma dal riconoscersi parte di una stessa storia.

Celebrare questa giornata significa allora guardare indietro con gratitudine, ma soprattutto guardare avanti con responsabilità. Perché l’Italia, nata nel 1861, non è solo una conquista del passato: è un progetto civile che ogni generazione è chiamata a rinnovare.