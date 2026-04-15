Il presidente Usa ha ricondiviso una foto generata con l’intelligenza artificiale postata da un altro account: «Ai folli della sinistra radicale potrebbe non piacere, ma io penso che sia piuttosto carino!»

Donald Trump torna a far parlare di sé sui social condividendo un’immagine creata con l’intelligenza artificiale: nello scatto appare accanto a Gesù Cristo, che lo abbraccia mentre lui gli appoggia la testa contro la fronte. Sullo sfondo si intravede una bandiera americana immersa in una luce intensa. Il post, rilanciato su Truth Social, è accompagnato da un commento ironico del presidente: «Ai folli della sinistra radicale potrebbe non piacere, ma io penso che sia piuttosto carino!».

L’immagine non è originale di Trump, ma proviene da un account chiamato “Irish for Trump”, che l’aveva pubblicata con una didascalia dai toni forti: «Non sono mai stato un uomo religioso, ma non mi sorprende che con tutti questi mostri satanici, assassini di bambini, Dio si giochi la carta Trump».

Sotto il post si è rapidamente acceso il dibattito tra i sostenitori, che questa volta hanno reagito in modo decisamente positivo all’uso della figura religiosa. Una reazione diversa rispetto a un episodio precedente, quando le critiche – soprattutto da parte di elettori cattolici – avevano spinto Trump a rimuovere un contenuto simile.

Tra i contributi degli utenti circolano anche altre immagini già finite al centro delle polemiche, come quella diffusa dopo il duro scontro con Papa Leone XIV: in quel caso Trump era raffigurato inginocchiato accanto a un malato, mentre Gesù gli poggia una mano sulla fronte e l’altra sul paziente. Anche lì, sullo sfondo, compaiono elementi simbolici come jet militari, la bandiera statunitense e gruppi di soldati e civili.

Scorrendo i commenti, emerge un tema ricorrente: molti sostenitori rilanciano meme e messaggi che attribuiscono a Trump una sorta di investitura divina. Un filone narrativo già visto dopo l’attentato in Pennsylvania, quando rimase ferito a un orecchio da un colpo di cecchino. Anche in questo caso, le immagini e le citazioni condivise richiamano l’idea che sia stato Dio stesso a scegliere Trump per guidare e “salvare” gli Stati Uniti.