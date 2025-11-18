I due uomini sospettati del delitto, un austriaco di 55 anni e suo fratello 53enne, erano già stati arrestati lo scorso giugno. Indagini in corso

Sono state trovate morte in un appartamento ad Innsbruck, nel Tirolo austriaco, una donna 34enne e sua figlia di 10 anni che risultavano disperse dal luglio 2024. Un familiare residente in Germania, aveva segnalato l’assenza di contatti e la presenza, al contrario, di movimenti bancari sospetti.

Secondo la polizia - scrive l'Apa - si tratterebbe di omicidio. Da quanto emerge, i due cadaveri erano nascosti in una cella frigorifera. I due uomini sospettati del delitto, un austriaco di 55 anni e suo fratello 53enne, erano già stati arrestati lo scorso giugno e da allora sono in custodia cautelare, ma solo ora sono state localizzate le salme della donna e della ragazzina.