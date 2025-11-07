Nel mirino un totale di 37 sospetti, secondo quanto precisato dalla Procura generale di Istanbul, che non ha però fornito un elenco completo

La giustizia turca ha emesso mandati di arresto per "genocidio" contro il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e diversi funzionari israeliani, tra cui il ministro della Difesa Israel Katz e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir.

I mandati di arresto riguardano un totale di 37 sospetti, ha precisato la Procura generale di Istanbul in un comunicato, senza tuttavia fornire un elenco completo.