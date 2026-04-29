I carabinieri avrebbero ricevuto una chiamata con la richiesta di aiuto da parte di una donna. Sul posto avrebbero trovato l’attore

Comico noto per le sue partecipazioni a programmi tv come Zelig e Quelli che il calcio, Massimo Bagnato è stato arrestato questa mattina con l’accusa di stalking alla sua ex compagna. A riportarlo testate nazionali come Repubblica e Messaggero.

Per l'artista è scattato il divieto di avvicinamento alla donna. Lunedì scorso i carabinieri della stazione Medaglie d'Oro hanno ricevuto una telefonata con la richiesta di aiuto da parte di una donna che diceva di «aver incontrato l'ex mentre rientrava nel suo appartamento alla Balduina» si legge.

Sul posto i militari avrebbero trovato Massimo Bagnato che avrebbe «iniziato a inveire nei confronti dei carabinieri e della donna 'in maniera minacciosa'. Viene ammanettato e sbotta: 'Guarda cosa mi hai fatto, cosa mi hai combinato' urla all'ex fidanzata mentre indica i polsi legati. Poi viene caricato in auto e portato negli uffici, dove i toni restano accesi».

L'attore in aula si è difeso «ammettendo di averla aspettata in alcune occasioni sotto casa o fuori dalla palestra - scrive il Messaggero- che di solito la ex frequenta, ma sempre con educazione e solo per chiedere spiegazioni sulla rottura del loro rapporto».