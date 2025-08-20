Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha approvato il piano per la conquista di Gaza City da parte dell'Esercito (Idf): lo ha reso noto il ministero all'agenzia di stampa Afp. Katz ha anche approvato la chiamata alle armi di circa 60.000 riservisti.

Il Times of Israele aveva riportato ieri, citando fonti della sicurezza, che circa 60.000 riservisti israeliani sarebbero stati richiamati a partire da oggi in vista della nuova offensiva dell'Esercito (Idf) a Gaza City, previa approvazione da parte del ministro.