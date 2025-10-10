A riferirlo fonti palestinesi e alcuni video postati sul web. La minaccia di Netanyahu: «Se il piano non sarà raggiunto, ci sarà la guerra»

Migliaia di famiglie si stanno muovendo dal sud della Striscia a Gaza city dopo che l'esercito israeliano si è ritirato da via Rashid. Lo riferiscono fonti di Gaza e lo mostrano i video sui social.

Netanyahu: «Hamas ha accettato l'intesa con la spada alla gola»

«Hamas ha accettato l'accordo solo quando ha sentito la spada alla gola. E la spada è ancora lì. Hamas ha accettato l'accordo dopo che il piano Trump, su cui ho concordato con il presidente a Washington, lo ha isolato a livello internazionale in modo senza precedenti». Lo ha affermato Benyamin Netanyahu. «Stiamo stringendo Hamas da ogni lato in vista delle prossime fasi del piano, che prevede il suo disarmo completo e la smilitarizzazione di Gaza. Se ciò sarà raggiunto in modo pacifico, tanto meglio. Se no, sarà raggiunto con la forza».

Hamas: «Non daremo a Israele scuse per tornare in guerra»

Il portavoce di Hamas Hazem Qassem ha dichiarato all'emittente saudita Al-Arabiya che «l'accordo di cessate il fuoco è entrato in vigore. Stiamo monitorando il ritiro dell'esercito israeliano in conformità con l'accordo. I palestinesi hanno confermato che ostacoleranno qualsiasi tentativo di sfollamento. Non daremo a Israele alcuna scusa per tornare in guerra».