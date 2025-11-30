Aerei militari israeliani hanno lanciato un raid a est del campo di Bureij, nella zona centrale di Gaza, sul territorio situato dietro la cosiddetta linea gialla che delimita le aree sotto il controllo israeliano. Lo rende noto Al-Jazeera. Inoltre, forze aeree dell'Idf hanno effettuato sei raid a est di Rafah, nella zona meridionale di Gaza. Le forze israeliane hanno effettuato anche, sempre secondo la testata araba, un'operazione di demolizione sotto il fuoco dell'artiglieria nel territorio situato dietro la cosiddetta linea gialla a est di Khan Younis, nella zona meridionale di Gaza.

Un portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar afferma che Israele non dovrebbe poter ritardare il passaggio alla fase successiva del piano di cessate il fuoco sulla base del fatto che i corpi di due ostaggi sono ancora trattenuti a Gaza. Lo scrive il Times of Israel. In un'intervista con un podcast di Al-Araby Al-Jadeed, Majed al-Ansari afferma che la questione dei due corpi rimanenti "è la più importante" in questo momento. «Non crediamo che a Israele dovrebbe essere permesso di ostacolare l'attuazione dell'accordo su questi due corpi. Allo stesso tempo, naturalmente, la parte palestinese sta lavorando per recuperare i corpi e prevenire qualsiasi pretesto israeliano», afferma.

«L'attuale impegno del Qatar e dei suoi partner nella regione è quello di passare dalla prima alla seconda fase [del piano], e quindi raggiungere una pace sostenibile che possa porre fine in modo completo allo stato di guerra nella Striscia di Gaza», afferma. «Raggiungere questa fase di tregua presenta sfide significative, ma l'obiettivo ora è mantenerla abbastanza a lungo da raggiungere una soluzione politica in cui tutte le parti nella regione, insieme alla comunità internazionale e agli Stati Uniti, collaborino per il successo di questo piano e la fine della guerra». Ansari afferma inoltre che qualsiasi potenziale normalizzazione tra Doha e Israele avverrà solo nel quadro di una soluzione alla questione palestinese.

«L'Iran si sta riarmando in funzione anti-Israele»

Una fonte della sicurezza ha avvertito, in un'intervista a Kan News su Channel 2, che l'Iran sta compiendo sforzi per ripristinare il suo status danneggiato e sta accelerando il ritmo di acquisizione di armi per timore di un attacco israeliano. È quanto riporta il sito della tv pubblica israeliana.

Secondo la fonte, l'Iran sta compiendo sforzi per ripristinare le capacità degli Houthi in Yemen e sta introducendo illegalmente armi nei territori di Giudea e Samaria allo scopo di compiere attacchi in Israele. Ha avvertito che l'Iran sta anche riequipaggiando Hezbollah in Libano e le organizzazioni terroristiche che operano in Siria con armi per possibili azioni contro Israele.

Riguardo alla situazione in Libano, la fonte di sicurezza ha affermato che l'Iran è consapevole che Israele dovrà agire dopo il 31 dicembre, termine entro il quale Hezbollah dovrebbe disarmarsi. La fonte ha concluso affermando che l'Iran è impegnato in una corsa agli armamenti che preoccupa le fonti di sicurezza. Il sito web di informazione yemenita 'Defense Line', che si oppone agli Houthi - riporta ancora Kan News - ha riferito circa due settimane fa delle misure adottate dall'Iran per ripristinare l'influenza a Sana'a. Secondo il rapporto, Teheran ha deciso di inviare in Yemen Abdul Reza Shahla'i, comandante in capo della Forza Quds e responsabile del settore yemenita, nel tentativo di colmare il vuoto strategico creato dall'assassinio dei leader di Hezbollah Hassan Nasrallah e Qassem Soleimani, e di inviare esperti delle Guardie Rivoluzionarie e di Hezbollah come "aiutanti jihadisti" per gli Houthi.

Le azioni dell'Iran contro Israele si estendono anche oltre i confini del Medio Oriente. Il Mossad ha recentemente annunciato di essere riuscito a sventare, in collaborazione con i servizi segreti europei, una serie di infrastrutture terroristiche in tutto il mondo che promuovevano attacchi contro israeliani ed ebrei, alcune delle quali operavano sotto l'egida iraniana. Secondo funzionari israeliani, decine di cellule cercano di promuovere attacchi in Europa, Africa e altri luoghi.