Il “fendente” del presidente americano arriva in un’intervista in Tv: «Abbiamo provocato danni definitivi ai siti iraniani». Positive anche le risposte sui dazi

«L'Iran era vicino alla produzione della bomba atomica». Lo ha ribadito Donald Trump in un'intervista a Fox News. Il presidente Usa continua a sostenere che i tre siti iraniani colpiti nei raid americani di una settimana fa - Fordow, Isfahan e Natanz - sono stati distrutti. Lo ha ribadito Donald Trump in un'intervista a Fox News. «Non li abbiamo solo colpiti, abbiamo provocato danni definitivi».

I dazi non saranno prorogati

«Potrei farlo ma non credo ci siamo bisogno», di prorogare la scadenza del 9 luglio sui dazi. Il presidente ha precisato che il suo team «sta inviando lettere» ai circa 200 Paesi colpiti dalle misure. «Abbiamo fatto un accordo sui dazi con la Cina e con la Gran Bretagna, stiamo lavorando ad intese con tutti gli altri».