È successo poco dopo le 16 tra piazza Repubblica e Porta Venezia: il convoglio è uscito dai binari e si è schiantato contro la vetrina di un negozio. Numerose ambulanze sul posto e cinque mezzi dei vigili del fuoco con 25 uomini al lavoro per estrarre un passeggero rimasto incastrato. I testimoni: «È successo tutto all’improvviso»

Un boato, poi le urla e la polvere. Poco dopo le 16 un tram della linea 9 è deragliato in viale Vittorio Veneto, a Milano, mentre procedeva da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Il convoglio è uscito dai binari per cause ancora in corso di accertamento, ha terminato la corsa contro la vetrina di un edificio e ha travolto alcune persone che si trovavano nelle vicinanze. Al momento si contano almeno una decina di feriti già soccorsi, alcuni dei quali in condizioni gravi.

La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata drammatica. Alcune persone sono rimaste incastrate sotto il mezzo. I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque mezzi dalla sede centrale di via Messina, per un totale di 25 uomini, impegnati nelle operazioni di estrazione di un passeggero rimasto bloccato. Numerose ambulanze del 118 hanno raggiunto il luogo dell’incidente per prestare assistenza ai feriti e trasferirli negli ospedali cittadini.

Secondo le prime ricostruzioni, il tram si sarebbe sganciato dalla linea ferrata e avrebbe perso aderenza, finendo contro la vetrina di un negozio. L’impatto è stato violento. In pochi secondi il convoglio si è trasformato in una massa di metallo fuori controllo, con i passeggeri sballottati all’interno e i pedoni colti di sorpresa.

«Abbiamo sentito qualcosa sotto il tram, poi siamo caduti tutti e siamo stati sballottati. Non abbiamo capito cosa è successo», racconta una donna che si trovava a bordo e stava andando dalla figlia. Le sue parole restituiscono il senso di smarrimento di chi, in un normale pomeriggio milanese, si è ritrovato al centro di un incidente improvviso.

Un’altra passeggera conferma la dinamica percepita dall’interno: «È successo tutto all’improvviso. Doveva andare dritto il tram, ma è uscito dai binari e si è schiantato contro il muro». Frasi spezzate, pronunciate mentre attorno si muovono sanitari, vigili del fuoco e agenti di polizia impegnati a mettere in sicurezza l’area.

In viale Vittorio Veneto si è radunata una folla di curiosi e passanti. Molti dei coinvolti sono seduti sul marciapiede davanti al luogo dell’incidente, in attesa di essere medicati o di avere notizie. I soccorritori lavorano senza sosta, tra le lamiere e i vetri infranti, per verificare che non vi siano altre persone sotto il convoglio.

La linea 9, una delle più frequentate del centro cittadino, collega punti nevralgici della città e attraversa un’area ad alta densità di traffico e di pedoni. Proprio per questo l’incidente ha avuto un impatto immediato sulla viabilità e sulla sicurezza della zona, con deviazioni e transennamenti disposti dalle forze dell’ordine.

Le cause del deragliamento sono ancora oggetto di accertamento. Saranno le verifiche tecniche sul mezzo e sui binari a chiarire se si sia trattato di un guasto meccanico, di un problema alla linea o di altri fattori. Intanto resta l’immagine di un tram piegato fuori sede, fermo contro una vetrina, e di un pomeriggio che in pochi istanti si è trasformato in emergenza.