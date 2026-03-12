Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa, i circa 300 italiani si sono messi al riparo nei bunker al momento dell’attacco e non risultano conseguenze per il contingente

Un missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, senza provocare vittime né feriti tra il personale italiano. L’episodio si inserisce nel contesto della guerra in Medio Oriente scoppiata dopo i recenti attacchi militari lanciati da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, a cui Teheran ha risposto con una serie di raid e lanci di missili contro obiettivi americani e alleati nella regione.

A confermare l’attacco è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto: «Un missile ha colpito la nostra base di Erbil. Non ci sono vittime né feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene». Il ministro ha spiegato di essere costantemente aggiornato dal capo di Stato maggiore della Difesa e dal comandante del Covi sulla situazione.

Ferma condanna è arrivata anche dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Ho appena parlato con l’ambasciatore d’Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker», ha scritto su X, esprimendo solidarietà e gratitudine ai militari italiani per il servizio svolto.

