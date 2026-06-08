«Gli Stati Uniti hanno permesso alla nazionale iraniana di entrare nel Paese appena un giorno prima delle partite. Non possiamo prevedere fino a che punto continuerà il sabotaggio statunitense». Lo ha detto il presidente della federazione del calcio iraniana, Mehdi Taj, e lo riporta Tasnim News su X. «I governanti americani sono così disprezzati che nessuno vuole andare in quel Paese, ma i Mondiali si tengono lì e dobbiamo andarci. Non sappiamo fino a che punto continuerà il sabotaggio americano».

Per l'agenzia Fars, l'ambasciatore iraniano in Messico ha dichiarato che la nazionale iraniana è tenuta a entrare negli Stati Uniti il giorno stesso della partita per le tre gare della fase a gironi dei Mondiali che si disputeranno negli Stati Uniti per poi tornare in Messico immediatamente dopo il match.