L'incontro si svolgerà ancora a livello di ambasciatori. La settimana successiva Donald Trump vedrà il presidente libanese Joseph Aoun
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Un momento dell'operazione dell' Esercitazione ?Steel Storm? nel corso della quale i militari italiani si addestrano con gli altri contingenti di UNIFIL e le Forze Armate libanesi, Shama, 16 Febbraio 2017. ANSA/ US/ ESERCITO +++ NO SALES EDITORIAL USE ONLY +++
L’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, ha annunciato durante un incontro con il Council on Foreign Relations a Washington che il prossimo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana, il 15 e 16 luglio, a Roma.
Lo conferma all'Ansa l'ambasciata israeliana a Washington.
L'incontro si svolgerà ancora a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato durante l'incontro che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà il presidente Donald Trump il 21 luglio.