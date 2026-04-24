Il presidente americano non svela i dettagli ma conferma i colloqui con chi detiene il potere a Teheran: «Vedremo cosa proporranno»
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U.S. President Donald Trump speaks during a press conference on US service member rescue in Iran in the James S. Brady Press Briefing Room at the White House on April 6, 2026 in Washington, D.C. (Photo by Samuel Corum/Sipa USA)
L’Iran ha in programma di formulare un'offerta per soddisfare le richieste Usa.
Il presidente Donald Trump, secondo il Guardian, ha detto che «stanno formulando un'offerta e vedremo», precisando di non sapere in cosa consisterà.
Alla domanda sugli interlocutori degli Usa nei negoziati, il tycoon ha risposto: «Non voglio rivelarlo, ma stiamo trattando con le persone che detengono ora il potere». Gli inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner andranno ai colloqui di Islamabad con il ministero degli Esteri iraniano Abbas Araghchi: i due partiranno sabato mattina, ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.