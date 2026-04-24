L’Iran ha in programma di formulare un'offerta per soddisfare le richieste Usa.

Il presidente Donald Trump, secondo il Guardian, ha detto che «stanno formulando un'offerta e vedremo», precisando di non sapere in cosa consisterà.

Alla domanda sugli interlocutori degli Usa nei negoziati, il tycoon ha risposto: «Non voglio rivelarlo, ma stiamo trattando con le persone che detengono ora il potere». Gli inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner andranno ai colloqui di Islamabad con il ministero degli Esteri iraniano Abbas Araghchi: i due partiranno sabato mattina, ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.