«Sto seguendo da Ankara, dove mi trovo per il summit della Nato, l'evolversi della situazione in Iran e, più in generale, nell'intera area del Medio Oriente. Sono in contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Portolano, e con il Comandante del Covi, Generale di Corpo d'Armata Iannucci per ricevere aggiornamenti su quanto sta accadendo. La priorità assoluta resta la sicurezza dei nostri militari e di tutto il personale italiano impegnato nei teatri operativi internazionali. Desidero rassicurare che, allo stato attuale, il personale della Difesa italiana non risulta coinvolto negli eventi in atto»: così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una nota diffusa dopo i nuovi bombardamenti americani in Iran e la rappresaglia lanciata da Teheran contro obiettivi in Bahrein e Kuwait. «Continueremo a monitorare con la massima attenzione l'evoluzione della situazione, pronti ad adottare ogni misura necessaria a tutela dei nostri connazionali», ha concluso il ministro.