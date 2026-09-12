Silvia Salis sta mettendo a punto ogni dettaglio in vista di un battage mediatico di primissimo piano per il lancio della sua autobiografia. Il volume, edito da Feltrinelli, farà il suo esordio nelle librerie martedì 13 ottobre, ma la macchina organizzativa è già a pieno regime. La primissima presentazione pubblica si terrà con un grande evento di piazza a Genova, a cui farà seguito, nella stessa settimana, una seconda tappa in un’altra importante città italiana. Il piano di promozione prevede anticipazioni sui principali quotidiani e un’intervista esclusiva sulla carta stampata.

Dalle piazze ai salotti televisivi di punta

Il momento clou dell’offensiva mediatica si terrà domenica 18 ottobre, quando la sindaca di Genova sarà ospite di Fabio Fazio nella trasmissione Che tempo che fa. Una presenza non casuale, favorita anche dal lavoro dell’agenzia di comunicazione Jump guidata da Marco Agnoletti, ex portavoce di Matteo Renzi, che cura sia l’immagine del conduttore televisivo sia quella della prima cittadina. L’avvio di questa campagna dimostra lo stile e le grandi ambizioni di Silvia Salis, intenzionata a ritagliarsi uno spazio da protagonista e non da semplice comparsa nello scenario politico nazionale.

Le dinamiche interne e il nodo delle primarie

Nel frattempo, il dibattito all’interno del centrosinistra si fa sempre più acceso, in particolare attorno al tema della selezione della leadership. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha ribadito durante la festa di Alleanza Verdi e Sinistra che la discussione sulle primarie verrà affrontata solo dopo la definizione della nuova legge elettorale. Tuttavia, gli equilibri parlamentari e i veti incrociati rendono il percorso quanto mai complesso. In questo contesto, l’imponente visibilità di Silvia Salis la conferma in prima fila tra i possibili profili federatori e alternativi per la guida della coalizione.

Scenari futuri e nomi in campo per il centrosinistra

Oltre alla figura della sindaca genovese, nel panorama progressista continuano a emergere altre opzioni di rilievo. Tra le ipotetiche candidature circolano i nomi del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’ex capo della polizia Franco Gabrielli e di Ernesto Maria Ruffini, figure ben viste dalle istituzioni e capaci di intercettare consensi in diverse aree politiche. Gli eventi dei prossimi giorni, dalle chiusure delle feste di partito agli interventi dei vari leader della coalizione, offriranno ulteriori indicazioni sugli assetti definitivi del campo progressista.