Il decesso per un sospetto caso di gastroenterite, in cinquanta con gli stessi sintomi: in corso test per verificare l’eventuale presenza di un focolaio. L’imbarcazione è arrivata ieri a Bordeaux

Oltre 1.700 persone sono state poste in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata ieri sera a Bordeaux da Brest, dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie francesi.

Tra i 1.233 passeggeri, in prevalenza britannici e irlandesi, una cinquantina hanno manifestato sintomi compatibili con il Norovirus, oltre alla vittima. Sono attualmente in corso test per verificare l’eventuale presenza del virus. A bordo si trovano anche 514 membri dell’equipaggio.

La nave, appartenente alla compagnia Ambassador Cruise Line, era partita dalle Isole Shetland il 6 maggio e aveva già fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima dell’arrivo a Bordeaux. Da lì è previsto il rientro in Spagna.