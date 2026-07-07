L’ex comandante della Compagnia di Vigevano risulta indagato dalla Procura di Pavia con l’ipotesi di reato di false informazioni al pubblico ministero
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La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco registra un nuovo sviluppo. L’ex colonnello dei carabinieri Gennaro Cassese, comandante della Compagnia di Vigevano all’epoca dell’omicidio di Chiara Poggi, risulta indagato dalla Procura di Pavia con l’ipotesi di reato di false informazioni al pubblico ministero.
L’iscrizione nel registro degli indagati, secondo quanto emerso, risalirebbe al 10 maggio e riguarderebbe alcune dichiarazioni rese dall’ex ufficiale nel corso di un interrogatorio davanti ai magistrati che stanno conducendo il nuovo filone investigativo sul delitto del 13 agosto 2007.
Nel mirino il verbale di Andrea Sempio
L’indagine si concentra in particolare sulla deposizione resa da Andrea Sempio nell’ottobre 2008, uno degli atti tornati al centro dell’attenzione dopo la riapertura del caso.
Secondo la Procura, Cassese avrebbe dichiarato di non ricordare due circostanze considerate oggi particolarmente rilevanti dagli investigatori.
La prima riguarda il malore accusato da Andrea Sempio durante l’interrogatorio in caserma, episodio che avrebbe richiesto anche l’intervento del personale sanitario.
La seconda riguarda invece il presunto allontanamento del giovane per recuperare lo scontrino del parcheggio di Vigevano, documento poi utilizzato come elemento a sostegno del suo alibi. Continua a leggere su LaCapitalenews.it