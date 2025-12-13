Scatti diffusi dai Democratici anche per Clinton, Barron, Woody Allen e il principe Andrea. Il tycoon: «Tutti conoscevano quest’uomo, ha foto con chiunque»

Dai caveau di Jeffrey Epstein emergono in fotografia pacchetti di condom con il volto di Donald Trump. I Dem della Camera dei Rappresentanti hanno diffuso 19 immagini imbarazzanti per molti vip legati al finanziere pedofilo tra cui, oltre all'inquilino della Casa Bianca, il suo predecessore Bill Clinton, lo stratega Steve Bannon, tycoon come Richard Branson e Bill Gates, il regista Woody Allen, l'ex rettore di Harvard Larry Summers e l'immancabile principe Andrea.

Le foto sono state diffuse dai democratici della commissione Oversight della Camera che vigila sull'azione del governo federale. Molti uomini raffigurati erano stati in precedenza collegati a Epstein e nessuno scatto li mostra impegnati in condotte sessuali improprie, né sembra che le donne fotografate con loro siano minorenni, anche se in un paio di foto si vedono accessori erotici e guinzagli sado-maso.

"Altre immagini che non abbiamo ancora pubblicato sono estremamente inquietanti", ha detto il deputato Dem della Commissione Robert Garcia, mentre si aspetta il 19 dicembre, data fissata da una legge varata in novembre per la diffusione da parte dell'amministrazione Trump dei dossier su Epstein in suo possesso.

Trump è al centro della nuova selezione di scatti, in uno dei quali si vede una ciotola con buste di condom in vendita a 4,50 dollari, ciascuna con una caricatura del volto dell'attuale presidente e la scritta "I'm HUUUUGE!", sono enorme. Un'altra immagine ritrae un Trump giovane circondato da sei donne che indossano ghirlande di fiori e hanno i volti oscurati. Altre foto includono Bannon e Epstein mentre si scattano una foto allo specchio; Clinton con Epstein, la sua complice Ghisleine Maxwell e un'altra coppia; l'avvocato Alan Deshowitz e il fondatore di Microsoft Gates insieme all'ex principe Andrea.

La commissione a guida repubblicana ha ottenuto le foto dagli esecutori testamentari di Epstein. Non è chiaro quando, dove o da chi siano state scattate. Di sfondo sono "qualsiasi proprietà posseduta, affittata, gestita o utilizzata da Epstein dal primo gennaio 1990 al 10 agosto 2019", la data della morte del finanziere in carcere apparentemente suicida. Gli esecutori ne hanno inviate alla Commissione decine di migliaia: un tesoretto che ha indotto un portavoce repubblicano a criticare i Dem per aver "selezionato ad hoc" le foto in modo da creare una falsa narrazione su Trump. "Abbiamo ricevuto 95mila foto e i Democratici ne hanno diffuse solo una manciata", ha detto: "E' vergognoso che si continui a mettere la politica davanti alla giustizia per i sopravvissuti".

Trump e Epstein facevano parte degli stessi circoli sociali a Manhattan e Palm Beach, ma il tycoon ha in passato liquidato Epstein come un "viscido", sostenendo anche di averlo cacciato dal suo club di Mar-a-Lago. Epstein a sua volta, in una tranche di email pubblicata di recente dalla Commissione, aveva scritto che Trump aveva "trascorso ore" con Virginia Giuffre, una delle accusatrici più note morta suicida lo scorso aprile, mentre in un'altra email, il finanziere sosteneva che Trump "sapeva delle ragazze".

"Non le ho viste, ma voglio dire, tutti conoscevano quest'uomo. Era sempre in giro per Palm Beach. Ha foto con chiunque": Donald Trump ha commentato così con i reporter alla Casa Bianca la diffusione di decine di foto della proprietà del defunto finanziere pedofilo, in alcune delle quali c'è anche il tycoon o il suo nome.