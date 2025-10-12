Il giovane era intervenuto per sedare una rissa e bloccare il “branco” che stava picchinado un ragazzo ormai finito a terra
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
Il Teatro Massimo nel capoluogo siciliano
Un giovane di poco più di 20 anni è stato ucciso la notte scorsa con un colpo di pistola alla testa a Palermo a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida.
Da quanto emerso la vittima sarebbe intervenuta per sedare una rissa e bloccare un gruppo di giovani che stava picchiando un ragazzo, ormai finito a terra.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.