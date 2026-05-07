È coinvolto nell’inchiesta sulla profanazione della bara della giovane uccisa lo scorso ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin. Le accuse sono pesantissime: vilipendio di cadavere e furto

Pamela Genini, svolta choc, inquietante, quasi impensabile fino a poche ore fa. Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, è ufficialmente indagato nell’inchiesta sulla profanazione della bara della giovane uccisa lo scorso ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin. Le accuse sono pesantissime: vilipendio di cadavere e furto.

Secondo quanto emerge, l’uomo è stato convocato ieri mattina al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo insieme alla sua avvocata, Eleonora Prandi. Contestualmente è scattata anche una perquisizione nella sua abitazione. Gli investigatori sospettano un suo possibile coinvolgimento nel macabro episodio scoperto il 23 marzo scorso nel cimitero di Strozza, quando venne aperto il feretro di Pamela e dal corpo fu asportata la testa.

Pamela Genini, l’ex fidanzato Dolci ora è indagato

Per oltre un mese e mezzo Francesco Dolci era apparso come una delle persone più collaborative con gli investigatori. Era stato lui stesso, più volte, a chiedere di essere ascoltato dai carabinieri, sostenendo di avere informazioni utili per arrivare ai responsabili della profanazione.

Un atteggiamento che ora assume contorni completamente diversi alla luce dell’iscrizione nel registro degli indagati.

Dolci è arrivato al comando provinciale di via Delle Valli intorno alle 11. Continua a leggere su LaCapitale