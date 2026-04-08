Da Milano a Roma, passando per Casa Cipriani, il Vaticano e i palazzi della politica: ecco i giri italiani di Paolo Zampolli. Un viaggio che racconta molto non solo di lui, ma anche dei mondi che oggi orbitano attorno ai nuovi equilibri tra Roma e Washington

C’è un modo ufficiale di fare diplomazia, con gli ingressi di rappresentanza, le bandiere allineate, le auto blu e i comunicati calibrati al millimetro. E poi ce n’è un altro, più laterale, più opaco, più rivelatore. È il metodo Paolo Zampolli, l’inviato speciale di Donald Trump per le partnership globali, uno che in Italia non si è mosso come un semplice emissario istituzionale, ma come un uomo abituato a stare nello spazio in cui politica, affari, relazioni personali e mondanità si toccano senza mai separarsi davvero.

Il suo viaggio italiano, raccontato così, assomiglia meno a una missione diplomatica classica e più a una mappa del potere contemporaneo. Una mappa dove Milano non è soltanto la capitale economica, Roma non è soltanto la sede delle istituzioni e il Vaticano non è soltanto il centro spirituale della cristianità. Sono piuttosto stazioni di un itinerario in cui si mescolano influenza, accesso, prestigio e quella capacità tutta americana di trasformare anche i salotti in terminali geopolitici.

Casa Cipriani, la “seconda ambasciata” americana a Milano

La partenza simbolica del tour non poteva che essere Milano. Ma non l’America istituzionale di rito, non gli uffici consolari, non la diplomazia tradizionale. Il punto di partenza è Casa Cipriani, in via Palestro, luogo che nel racconto assume quasi il valore di una seconda ambasciata statunitense, ufficiosa ma non per questo meno eloquente.

È lì che si coglie bene il profilo di Paolo Zampolli. Non solo diplomatico, non solo uomo di relazioni internazionali, ma figura che si muove perfettamente in quel territorio ibrido dove convivono lusso, moda, relazioni d’affari e reti di influenza. Il dettaglio della targhetta con i nomi dei fondatori, tra cui il suo, non è un vezzo decorativo. È la fotografia di un sistema di appartenenze. Giuseppe Cipriani, Luca Orlandi, Marco Glaviano e, appunto, Ambassador Paolo Zampolli: mondi diversi, ma tutti perfettamente compatibili dentro un luogo che sembra progettato proprio per far incontrare élite che non amano troppo la luce diretta.

Non è un particolare secondario. Perché se un viaggio diplomatico inizia da lì, significa che il tono è già chiaro: la diplomazia di Paolo Zampolli passa dai tavoli giusti, dalle stanze giuste, dai luoghi dove si costruisce un linguaggio comune prima ancora delle decisioni formali.

Dal referendum agli incontri romani, la politica come rete di relazioni

Da Milano a Roma, il passo è breve ma il significato si allarga. Il viaggio prosegue nella capitale e si fa più apertamente politico. Il nome di Zampolli, del resto, non è quello di un diplomatico neutro o decorativo. È un uomo vicino a Donald Trump, pienamente inserito nella sua galassia, capace quindi di portare con sé non solo un titolo, ma un’idea precisa del mondo e dei rapporti internazionali.

Il passaggio con Andrea Abodi è significativo. La cosiddetta “sport diplomacy”, di cui Paolo Zampolli parla apertamente, non è un dettaglio leggero o mondano. È uno degli strumenti con cui oggi si costruiscono ponti politici, si consolidano alleanze, si producono immagini di collaborazione che hanno un peso ben oltre il campo sportivo.

In tempi normali potrebbe sembrare un’aggiunta di contorno. In un momento in cui i rapporti transatlantici si ridefiniscono anche per linee informali, no.

Poi c’è Giuseppe Conte, evocato quasi con ironia, ma in realtà molto indicativo. Perché incontrare un ex presidente del Consiglio che resta centrale in un sistema politico instabile significa coltivare margini, non chiudersi in una sola sponda, tenere aperti i canali. È il contrario della diplomazia rigida: è diplomazia di movimento, di scenario, di possibile riutilizzo futuro. Oggi governa Giorgia Meloni, domani chissà. E chi sa fare relazioni, soprattutto se viene dal mondo trumpiano, difficilmente scommette su un solo tavolo.

Il Vaticano, Paglia e la corsia parallela del potere spirituale

Ma il segmento forse più interessante del tour italiano di Paolo Zampolli è quello Vaticano. Perché qui il livello si alza e cambia registro. Entrare in relazione con monsignor Vincenzo Paglia e con figure di vertice della Santa Sede significa collocarsi dentro una dimensione dove il potere non è soltanto politico o economico, ma simbolico, culturale, perfino antropologico.

Il nome di Paglia, per esempio, non è uno qualsiasi. La sua centralità nei dibattiti sull’intelligenza artificiale, sull’etica, sui grandi cambiamenti tecnologici e umani del nostro tempo lo rende un interlocutore strategico. E non a caso il contatto tra lui e Paolo Zampolli viene letto anche attraverso questo prisma. Non c’è solo la cortesia diplomatica. C’è la volontà di incrociare temi che oggi pesano come macigni: intelligenza artificiale, governance globale, controllo delle tecnologie, futuro delle democrazie.

Anche l’incontro con Petar Antun Rajič va in questa direzione.

Paolo Zampolli si muove in Vaticano non da visitatore occasionale, ma da uomo che sa quanto conti, per una diplomazia contemporanea, presidiare anche il livello ecclesiale. Specie per una destra americana che da tempo guarda ai mondi religiosi non come sfondo morale, ma come campo di costruzione del consenso e dell’influenza. Continua a leggere su La Capitale.