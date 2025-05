L’elezione di Papa Leone XIV ha segnato una svolta nella storia della Chiesa cattolica. Dopo il lungo e carismatico pontificato di Papa Francesco, il primo papa gesuita, la guida della Chiesa è passata a un religioso agostiniano, Robert Francis Prevost, un nome finora poco noto al grande pubblico. Questo passaggio rappresenta non solo un cambio di persona, ma anche un simbolico passaggio di testimone tra due visioni spirituali profondamente diverse: quella ignaziana e quella agostiniana. Per capire meglio che direzione potrebbe prendere la Chiesa nei prossimi anni, vale la pena guardare più da vicino le radici spirituali dei due papi, i valori che ispirano i rispettivi ordini religiosi e le differenze più profonde tra un gesuita e un agostiniano.

Due ordini con origini e finalità diverse

La Compagnia di Gesù, fondata da Sant’Ignazio di Loyola nel 1534, nasce in un contesto di crisi e riforma: la Chiesa era nel pieno della Controriforma, e i gesuiti si pongono come forza dinamica di rinnovamento, difesa della fede e diffusione del Vangelo nel mondo. Conosciuti per il rigore intellettuale, la formazione teologica di alto livello e una struttura interna molto organizzata, i gesuiti sono spesso chiamati a incarichi delicati, sia nella diplomazia ecclesiale sia nelle missioni più lontane. Il loro voto speciale di obbedienza al Papa li rende strumenti docili al servizio diretto del Pontefice.

Gli Agostiniani, invece, si formano ufficialmente nel XIII secolo come una fusione di comunità eremitiche ispirate alla Regola di Sant’Agostino. La loro spiritualità è profondamente comunitaria: vivere insieme in carità, cercando Dio nel cuore, nella preghiera e nello studio, spesso svolgendo il loro ministero in parrocchie, centri di spiritualità o attività caritative. Più che l’attivismo missionario, agli agostiniani sta a cuore la vita interiore, la condivisione fraterna e la ricerca della verità nella comunione con gli altri.

Papa Francesco: un gesuita nel cuore della Chiesa

Jorge Mario Bergoglio, divenuto Papa Francesco nel 2013, ha segnato un’epoca. Primo papa non europeo da secoli, primo gesuita sul soglio di Pietro, ha incarnato una Chiesa “in uscita”, come spesso amava dire, cioè capace di uscire da sé stessa per incontrare l’umanità là dove soffre, si ferisce, si perde. La sua formazione gesuita si è vista in molte scelte: l’attenzione ai poveri, la sobrietà personale, l’apertura al dialogo con il mondo, ma anche la centralità del discernimento spirituale, uno dei pilastri dell’educazione ignaziana. Francesco ha mostrato come la teologia non sia solo un’esercitazione intellettuale, ma un’arte di ascolto, di lettura dei segni dei tempi, di compassione. Le sue encicliche — Laudato Si’, Fratelli Tutti — hanno rilanciato una visione profetica e integrale della fede cristiana, coinvolgendo non solo i credenti, ma l’intera umanità.

Papa Leone XIV: un agostiniano con il cuore nella comunità

Con Papa Leone XIV, per la prima volta nella storia, un agostiniano è stato eletto Pontefice. Originario di Chicago, con una lunga esperienza missionaria in Perù, Robert Prevost è stato per anni vescovo, poi prefetto del Dicastero per i Vescovi. Ma chi lo conosce ne sottolinea soprattutto l’ascolto, la mitezza e la capacità di tenere insieme persone e sensibilità diverse. Tutti tratti molto coerenti con la spiritualità agostiniana.Il motto scelto — In Illo uno unum, “In colui che è uno, diventiamo uno” — è quasi una dichiarazione di intenti: la ricerca dell’unità, non come uniformità, ma come comunione.

L’agostiniano non impone, propone; non domina, accompagna; non parte da sé, ma da Dio che si cerca “più intimo a me di me stesso”, come scriveva Agostino. In un’epoca in cui la Chiesa è frammentata, polarizzata tra visioni diverse, Leone XIV potrebbe essere il pontefice della riconciliazione, della sinodalità vissuta nella concretezza e non solo evocata nei documenti.

Due stili diversi, una stessa fede

È evidente che Francesco e Leone XIV non hanno lo stesso stile né lo stesso orizzonte pastorale. Dove Francesco era provocatorio, Leone sembra più misurato. Dove Francesco spingeva con forza verso le periferie, Leone sembra voler ricucire il centro. Tuttavia, entrambi condividono una fede profonda, un amore sincero per la Chiesa e un desiderio autentico di servire il popolo di Dio.

Papa Francesco ha fatto fare alla Chiesa un grande passo in avanti nell’apertura, nella misericordia, nel rimettere i poveri e gli esclusi al centro. Papa Leone XIV potrebbe essere l’uomo che provvederà a consolidare questa trasformazione, portandola a maturazione con una spiritualità più riflessiva, meno impattante ma forse più duratura.