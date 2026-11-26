Non c’è soltanto il sostegno all’Ucraina a dividere il campo largo. Anche la patrimoniale rischia di trasformarsi in un terreno minato per la coalizione che vorrebbe sfidare Giorgia Meloni alle elezioni politiche del 2027. L’ennesimo incontro del tavolo programmatico dedicato al fisco si è concluso senza un accordo sulla tassazione dei grandi patrimoni.

Le distanze tra Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle riguardano sia la soglia oltre la quale dovrebbe scattare il prelievo sia la natura dei beni da sottoporre a tassazione. A complicare ulteriormente il confronto è la necessità di trovare le coperture finanziarie per le altre misure fiscali che il centrosinistra vorrebbe inserire nel programma elettorale.

Patrimoniale, Avs vuole tassare anche gli immobili

Alleanza Verdi e Sinistra continua a sostenere una proposta ispirata al modello elaborato da Oxfam. Il progetto prevede l’introduzione di un’imposta nazionale del 2% sui patrimoni netti superiori a 5,4 milioni di euro.

Nel calcolo della ricchezza individuale rientrerebbero anche gli immobili, oltre alle altre componenti del patrimonio. Una soluzione che allargherebbe la platea dei contribuenti interessati rispetto alla proposta avanzata dal Partito democratico.

Per Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli la tassazione delle grandi ricchezze rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali reperire risorse da destinare alle politiche economiche e sociali della coalizione.

Il Pd vuole tassare soltanto i patrimoni sopra i 100 milioni

Diversa l’impostazione del partito guidato da Elly Schlein, che guarda a una soluzione europea ispirata alle proposte dell’economista francese Gabriel Zucman.

Il Pd propone un’imposizione minima del 2% sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro. La percentuale coincide dunque con quella sostenuta da Avs, ma la soglia di applicazione è oltre diciotto volte più elevata.

Non si tratta di una differenza marginale: le due proposte individuano platee di contribuenti profondamente diverse, con conseguenze anche sul potenziale gettito fiscale.

A manifestare maggiore scetticismo sulla patrimoniale sono invece le componenti centriste della coalizione, a partire da Italia Viva e Più Uno, la formazione politica di Ernesto Maria Ruffini.

Conte vuole tassare gli investimenti finanziari, Btp compresi

Il Movimento 5 Stelle ha scelto una strada ancora diversa, formalizzata attraverso due emendamenti alla manovra a prima firma Giuseppe Conte. Continua a leggere su La Capitale.