Un giovane poco più che ventenne è stato ucciso con una coltellata nell'area di un parcheggio aperto al pubblico antistante il dipartimento di matematica e informatica dell'Università degli Studi di Perugia.

Diverse persone sono state sentite in questura. Omicidio è l'ipotesi di reato per la quale procede la Procura.

Sul piazzale sono state trovate diverse tracce di sangue. Secondo alcune informazioni raccolte sul posto, sembra che in un locale poco distante ci fosse stata nella notte una festa. Al momento però non ci sono elementi per collegare l'evento all'omicidio.

La facoltà è oggi chiusa. Secondo quanto risulta all'Ansa il delitto non è legato al mondo universitario e nemmeno a quello della droga. L'ipotesi che viene seguita è quella di una lite tra due gruppi di giovani. La vittima è stata raggiunta da una coltellata alla gola che ne ha provocato la morte nelle prime ore di sabato mattina. L'episodio avrebbe coinvolto più persone in base agli elementi al vaglio degli inquirenti.