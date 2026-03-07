Massiccio attacco di droni contro le forse americane e israeliane. Un’esplosione a Gerusalemme, boati e allarmi antiaerei anche a Dubai e in Bahrein. I pasdaran: «Attendiamo le navi Usa nello stretto di Hormuz»
La guerra in Iran entra in una nuova fase di escalation. Nella notte l’esercito israeliano ha lanciato una massiccia ondata di missili su Teheran, colpendo siti militari strategici tra cui l’università delle Guardie rivoluzionarie e infrastrutture legate al programma missilistico. L’Iran ha risposto con attacchi missilistici e droni contro Israele e contro obiettivi statunitensi e alleati nella regione, mentre esplosioni e allarmi antiaerei sono stati segnalati anche nei Paesi del Golfo.
Sul fronte diplomatico cresce la tensione con l’Europa: Teheran ha avvertito che gli Stati europei che dovessero unirsi alle operazioni militari diventerebbero obiettivi sensibili. Intanto Italia, Francia, Germania e Regno Unito hanno avviato un coordinamento politico e militare sulla crisi.
Sul conflitto si allunga anche l’ombra della Russia: secondo il Washington Post Mosca avrebbe sostenuto la rappresaglia iraniana contro le basi americane, un’ipotesi ridimensionata dalla Casa Bianca, che sostiene che un eventuale coinvolgimento russo «non farebbe la differenza». La crisi si estende intanto anche al Libano, con nuovi scontri tra Hezbollah e Israele lungo il confine.
07:44
Le forze iraniane attaccano una petroliera nel Golfo Persico
Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver lanciato questa mattina un attacco con droni contro una petroliera nel Golfo Persico, nell’ottavo giorno della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. In una nota, citata dall’agenzia Tasnim, i Pasdaran affermano che il bersaglio è stata la nave «Prima».
«La nave ha ignorato i ripetuti avvertimenti delle nostre forze navali sul divieto di traffico e sull’insicurezza dello Stretto di Hormuz», si legge nel comunicato.
07:42
Emirates sospende tutti i voli da e per Dubai
«Tutti i voli da e per Dubai sono sospesi fino a nuovo avviso. Si prega di non recarsi in aeroporto». Lo ha comunicato su X la compagnia aerea Emirates, spiegando che «la sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la nostra massima priorità e non sarà compromessa». La compagnia ha inoltre diffuso indicazioni per i viaggiatori con voli prenotati tra il 28 febbraio e il 31 marzo inclusi e ha fatto sapere che «tutti i punti di check-in in città a Dubai sono temporaneamente chiusi fino a nuovo avviso».
07:33
L'amministrazione Usa: «La notte scorsa la più grande campagna di bombardamenti
Un alto funzionario dell’amministrazione Trump ha definito quella della scorsa notte la «più grande campagna di bombardamenti» condotta finora dagli Stati Uniti in Iran. Lo riporta Sky News. Il segretario al Tesoro Scott Bessent, intervistato da Fox Business, ha spiegato che l’obiettivo delle operazioni è colpire in particolare i lanciatori e le fabbriche di missili iraniane. «Stiamo infliggendo i danni maggiori possibile a queste strutture e le stiamo progressivamente degradando», ha detto, aggiungendo che la campagna militare americana è stata «travolgente».
07:30
Lega Araba, i ministri degli Esteri domani in riunione d'emergenza
I ministri degli Esteri della Lega Araba terranno domani una riunione d’emergenza in videoconferenza per discutere degli attacchi iraniani contro diversi Paesi membri. Lo ha riferito all’Afp il vicesegretario generale dell’organizzazione, Hossam Zaki, spiegando che l’incontro è stato richiesto da Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, Oman, Giordania ed Egitto.
Il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit, ha già condannato le operazioni iraniane definendole «pienamente riprovevoli» e una «palese violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite», oltre che un attacco ai principi di buon vicinato. Secondo Aboul Gheit, le azioni di Teheran rischiano di creare «uno stato di ostilità senza precedenti» con i Paesi arabi e rappresentano «un grave errore strategico che l’Iran dovrebbe correggere fermando immediatamente gli attacchi.
06:40
Colpita l'università militare a Teheran
Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver completato una nuova ondata di raid su Teheran. Secondo l’Idf, i caccia dell’aeronautica hanno sganciato circa 230 munizioni contro diversi obiettivi militari del regime iraniano, tra cui l’università militare “Imam Hussein”, legata alle Guardie rivoluzionarie e utilizzata come centro di supporto operativo nell’ambito dell’operazione “Rising Lions”. Tra i bersagli colpiti anche un deposito dell’unità missilistica con rifugi e infrastrutture di lancio verso Israele, oltre a un sito sotterraneo destinato allo stoccaggio e alla produzione di missili balistici, dove – secondo l’esercito israeliano – operavano centinaia di militari iraniani.
06:37
Droni contro le forse di Usa e Israele
La marina iraniana ha lanciato un grande attacco di droni contro le forze americane e israeliane in Medio Oriente, secondo quanto riferisce l'esercito di Teheran.
06:30
Esplosioni a Dubai, Gerusalemme e in Bahrein
Un’operazione di intercettazione è avvenuta questa mattina nei cieli sopra l’aeroporto di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Testimoni parlano di una forte esplosione seguita da una colonna di fumo visibile nel cielo. Le autorità locali hanno confermato «un incidente di lieve entità causato dalla caduta di detriti dopo un’intercettazione», precisando che non ci sono feriti e smentendo le notizie circolate sui social su presunti incidenti all’aeroporto internazionale. In precedenza i media locali avevano riferito di due esplosioni a Dubai e di un’altra nella capitale del Bahrein, Manama.
Un’esplosione è stata sentita anche a Gerusalemme nella prima mattinata, subito dopo l'attivazione dell'allerta aerea per l'arrivo di un missile iraniano.