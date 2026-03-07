Massiccio attacco di droni contro le forse americane e israeliane. Un’esplosione a Gerusalemme, boati e allarmi antiaerei anche a Dubai e in Bahrein. I pasdaran: «Attendiamo le navi Usa nello stretto di Hormuz»

La guerra in Iran entra in una nuova fase di escalation. Nella notte l’esercito israeliano ha lanciato una massiccia ondata di missili su Teheran, colpendo siti militari strategici tra cui l’università delle Guardie rivoluzionarie e infrastrutture legate al programma missilistico. L’Iran ha risposto con attacchi missilistici e droni contro Israele e contro obiettivi statunitensi e alleati nella regione, mentre esplosioni e allarmi antiaerei sono stati segnalati anche nei Paesi del Golfo.

Sul fronte diplomatico cresce la tensione con l’Europa: Teheran ha avvertito che gli Stati europei che dovessero unirsi alle operazioni militari diventerebbero obiettivi sensibili. Intanto Italia, Francia, Germania e Regno Unito hanno avviato un coordinamento politico e militare sulla crisi.

Sul conflitto si allunga anche l’ombra della Russia: secondo il Washington Post Mosca avrebbe sostenuto la rappresaglia iraniana contro le basi americane, un’ipotesi ridimensionata dalla Casa Bianca, che sostiene che un eventuale coinvolgimento russo «non farebbe la differenza». La crisi si estende intanto anche al Libano, con nuovi scontri tra Hezbollah e Israele lungo il confine.