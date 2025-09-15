Gravi ritardi, crescita debole e differenze territoriali continuano a frenare lo sviluppo. I prossimi anni saranno decisivi per capire se saprà finalmente imboccare la strada del rilancio

Il primo Rapporto del Comitato Nazionale per la Produttività fotografa con chiarezza una realtà che il nostro Paese non può più ignorare: negli ultimi trent’anni l’Italia ha accumulato gravi ritardi, con una crescita debole e differenze territoriali che continuano a frenare lo sviluppo. Dal 1995 al 2024 la produttività italiana è aumentata in media solo dello 0,2% all’anno. Un passo troppo lento se confrontato con Germania (1%), Francia (0,8%) e Unione Europea (1,2%). Solo la Spagna, con lo 0,6%, mostra dati peggiori dei nostri.

L’ultimo anno è andato persino peggio: nel 2024 la produttività per lavoratore è scesa dello 0,9%. In altre parole, nonostante la buona tenuta dell’occupazione e la spinta dell’export, il sistema produttivo rimane fragile e poco efficiente.

Il Rapporto individua alcune cause precise: Pochi investimenti in innovazione: in Italia software, ricerca, digitalizzazione e organizzazione aziendale crescono a un ritmo inferiore al 2,5% l’anno, molto meno rispetto al 4,7% della Francia o ai livelli ancora più alti di Paesi come Svezia e Stati Uniti. Imprese troppo piccole: il 95% delle aziende ha meno di 10 dipendenti. Una frammentazione che limita l’innovazione e la capacità di competere. Le imprese più grandi, digitali e internazionalizzate raggiungono livelli di produttività fino al 70% superiori. Formazione inadeguata: mancano laureati nelle discipline scientifiche e competenze digitali avanzate. Inoltre, le competenze dei lavoratori spesso non corrispondono a ciò che il mercato richiede. Divari territoriali persistenti: nonostante i fondi del PNRR, il Mezzogiorno resta indietro per PIL pro capite, infrastrutture e presenza nei settori tecnologici. Pubblica amministrazione lenta: procedure complesse e tempi troppo lunghi che scoraggiano gli investimenti e ostacolano l’innovazione.

Eppure non mancano note positive. Alcuni comparti manifatturieri mostrano vitalità, l’export continua a sostenere l’economia e le risorse del PNRR stanno iniziando a produrre effetti, soprattutto al Sud. Le imprese che hanno saputo innovare, digitalizzarsi e aprirsi ai mercati globali dimostrano che un percorso di crescita è possibile. Il Rapporto lancia un messaggio netto: la produttività non è un tema per economisti, ma riguarda la vita di tutti. Influisce sui salari, sulla competitività delle imprese e sulle prospettive dei giovani.

Per recuperare il terreno perso serve un approccio integrato: più formazione e competenze, più innovazione, imprese capaci di crescere e una pubblica amministrazione più snella ed efficace. Non esiste una soluzione unica, ma un insieme di azioni che devono procedere di pari passo. Se l’Italia non riuscirà a colmare il divario con gli altri Paesi europei, il rischio è restare intrappolata in una crescita lenta e diseguale. I prossimi anni saranno decisivi per capire se il Paese saprà finalmente imboccare la strada del rilancio.