L’azione militare contro l’Iran riapre il nodo del diritto internazionale, del ruolo degli alleati e della coerenza tra principi proclamati e scelte strategiche

Ci sono momenti in cui la geopolitica smette di essere un grafico su una scrivania e diventa una domanda scomoda. L’azione militare condotta da Stati Uniti d'America e Israele contro obiettivi collegati all’Iran non è soltanto un episodio nel lungo braccio di ferro mediorientale. È uno specchio. E nello specchio si riflette qualcosa che riguarda tutti noi: il confine tra diritto e forza, tra alleanza e subordinazione, tra democrazia proclamata e democrazia praticata.

La parola che ricorre subito è «autodifesa». È una parola potente, quasi intoccabile. Nessuno può negare a uno Stato il diritto di difendersi da un attacco armato. È scritto nella Carta delle Nazioni Unite, ed è parte dell’architettura giuridica costruita dopo la Seconda guerra mondiale per evitare che la legge del più forte tornasse a governare il mondo.

Ma la questione vera è un’altra: quando un’azione è risposta a un attacco reale e documentato, e quando invece è una mossa preventiva, fondata su una minaccia considerata imminente o strategicamente intollerabile? Qui il terreno diventa scivoloso. Perché “l’imminenza" non è una categoria matematica. È una valutazione politica. E quando la politica entra nel diritto, il diritto si piega.

Negli ultimi vent’anni, soprattutto dopo l’11 settembre, il concetto di autodifesa è stato progressivamente allargato. Si è parlato di prevenzione, di neutralizzazione di rischi futuri, di sicurezza anticipata. Ma questa estensione non è mai diventata una norma universalmente accettata. È rimasta una scelta interpretativa delle grandi potenze. E se ognuno interpreta le regole a propria misura, le regole smettono di essere comuni.

In questo quadro si inserisce un altro elemento, meno discusso ma altrettanto significativo: l’Italia. Paese alleato, membro della Nato, ponte naturale nel Mediterraneo. Eppure, secondo quanto emerso, il governo italiano non sarebbe stato preventivamente informato in modo adeguato dell’operazione. Non si tratta di suscettibilità diplomatica, si tratta di sostanza politica.

Che cosa significa essere alleati se decisioni che possono avere ricadute dirette sulla sicurezza regionale vengono assunte senza un reale coinvolgimento? È fisiologia delle relazioni tra potenze, oppure è il segno di una gerarchia non dichiarata? E, soprattutto, che spazio resta per la sovranità e per il controllo democratico quando le scelte strategiche arrivano come un fatto compiuto?

Le democrazie occidentali rivendicano pluralismo, libertà di stampa, alternanza politica, indipendenza dei poteri istituzionali. Ed è vero: in nessun regime autoritario si potrebbe discutere apertamente della legittimità di un’azione militare come avviene nelle società europee o nordamericane. Questo è un punto di forza reale, non retorico.

Ma la democrazia non si misura solo al suo interno, si misura anche nel modo in cui esercita il potere verso l’esterno; ed è qui che emergono le contraddizioni. L’Occidente difende il diritto internazionale, ma talvolta lo interpreta con elasticità quando sono in gioco interessi strategici. Invoca il rispetto delle regole, ma si riserva margini di discrezionalità quando la sicurezza nazionale è percepita come prioritaria.

Non è un’ipocrisia totale, è una tensione permanente tra principi e realpolitik. La differenza rispetto ai regimi autoritari resta enorme: nelle democrazie si può criticare, si può dissentire, si può cambiare governo. Ma questo non immunizza dal rischio di incoerenza. Anzi, proprio perché la democrazia si fonda sulla legittimità, ogni scarto tra principi dichiarati e comportamenti concreti pesa di più.

C’è poi un rischio più ampio, quasi sistemico. Se l’autodifesa diventa una categoria elastica, pronta a includere minacce potenziali e non solo attacchi reali, allora ogni potenza potrà usarla. E il divieto dell’uso della forza, che è il pilastro dell’ordine internazionale, finirà per trasformarsi in una formula retorica.

La domanda, allora, non è se la democrazia occidentale esista. Esiste, eccome. La domanda è se sia disposta a sottoporsi alle stesse regole che chiede agli altri di rispettare. Se accetta che il diritto sia un limite anche quando è scomodo. Se considera gli alleati partner o semplici destinatari di decisioni già prese.

Le guerre iniziano con un’operazione militare. Le crepe iniziano con un silenzio. E talvolta è il silenzio, più ancora dei missili, a dirci qualcosa sullo stato reale delle nostre democrazie.