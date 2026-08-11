Un telefono trema su un tavolo di formica scrostata. Non è la vibrazione di una notifica, è la terra che si spacca a Bogotà, o forse a Bucaramanga, poco importa mentre l'obiettivo dello smartphone inquadra un lampadario che oscilla come un pendolo impazzito. Tre secondi dopo, quell'angoscia grezza è già sulla bacheca di un utente a Milano, incastonata tra la pubblicità di un integratore per la palestra e il video di un gatto che impara a suonare il pianoforte.

Guardiamo la catastrofe mentre aspettiamo l'autobus. La consumiamo con il pollice, facendola scorrere verso l'alto con lo stesso gesto distratto con cui congediamo una foto di vacanza o un meme venuto male. Il terremoto in Colombia non ci è arrivato attraverso il filtro posato di un reportage d'archivio o la voce impostata di un mezzobusto del TG delle venti. Ci è piombato addosso grezzo, sgranato, senza montaggio. Verticale.

C'è un'oscenità sottile in questa immediatezza. La polvere delle pareti crollate che soffoca la gola di una donna in lacrime diventa contenuto, flusso, algoritmo. L'antropologia del disastro ha cambiato pelle. Un tempo le tragedie avevano bisogno di tempo per viaggiare, per sedimentarsi nella memoria collettiva attraverso la mediazione di chi sul posto c'era andato davvero, muovendo i piedi tra i detriti. Oggi la tragedia si consuma in tempo reale, polverizzata in micro-frammenti di quindici secondi che competono ferocemente per catturare i nostri tre secondi di attenzione media.

Il terrore si fa spettacolo. Non per cattiveria, ma per architettura dei mezzi che usiamo. Chiedetevi cosa stiamo guardando davvero quando osserviamo una crepa che si apre nell'asfalto colombiano attraverso uno schermo di sei pollici. Guardiamo la natura che sfascia l'opera dell'uomo, certo. Ma soprattutto guardiamo il riflesso della nostra fame voyeuristica. L'algoritmo non distingue tra il pianto di un bambino sotto le travi e la coreografia dell'ultimo tormentone estivo. Premia ciò che trattiene la vista. Il panico trattiene benissimo.

Si crea così un corto circuito bizzarro. La sovraesposizione all'orrore non genera empatia, produce anestesia. Vediamo tutto, subito, ovunque. E proprio per questo non sentiamo più nulla. La terra trema a migliaia di chilometri da qui, le pareti si sfararinano, la gente urla in uno spagnolo spezzato dalla paura. Noi guardiamo. Un secondo. Due secondi. Poi facciamo swip. Avanti il prossimo. Un balletto, una ricetta, un altro crollo.

L'osservazione documentaria si è ribaltata. Non c'è più un regista che sceglie dove mettere la macchina da presa per raccontare una complessità. Ci sono milioni di registi involontari che riprendono d'istinto la propria fuga, trasformando la sopravvivenza in uno story-board inconsapevole. Manca la distanza. Manca il respiro. Manca la pietà del tempo che passa e permette di capire cosa sia rimasto davvero sotto quelle macerie, oltre le urla catturate dal microfono saturo di uno smartphone economico.

La verità è più spoglia delle immagini sature che rimbalzano sulle piattaforme. La verità è il silenzio sordo che viene dopo la scossa, quando i cellulari perdono il campo e la connessione salta. Quello è il momento in cui il terremoto torna a essere un fatto fisico, carnale, solitario. La polvere negli occhi. Il sapore di calce in bocca. Il terrore di stare da soli al buio. Ma quel silenzio non fa visualizzazioni. Non genera interazioni. Resta lì, confinato tra le montagne delle Ande, mentre noi abbiamo già cambiato canale con un colpo di nocca.

Continuiamo a scorrere. Cerchiamo un'altra scossa, un altro fotogramma rubato prima che il feed si aggiorni. La terra laggiù ha smesso di tremare, ma la nostra fame di macerie digitali non si placa mai. Resta da capire chi sia davvero il terremotato in questo scambio: chi ha perso la casa sotto le zolle o chi ha perso la capacità di fermarsi a guardare una crepa senza sentire il bisogno di mettere un mi piace.