Nuovi sviluppi nell’inchiesta sull’attentato che il 16 ottobre 2025 ha colpito la residenza di Sigfrido Ranucci, ex conduttore di Report. A piazzale Clodio l’attenzione si concentra sulla convocazione del giornalista, attesa entro la fine del mese di settembre. L’esito del nuovo colloquio con i magistrati romani potrebbe determinare una svolta decisiva: la posizione di Ranucci, attualmente persona offesa, rischia infatti di mutare in base ai chiarimenti che fornirà agli inquirenti.

Tutti i dubbi della Procura

Il vertice tra il pubblico ministero Edoardo De Santis e il procuratore capo Francesco Lo Voi, durato circa quindici minuti a margine dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame, ha fatto il punto sulle priorità investigative. Al centro dei dubbi della Procura ci sono i motivi per cui il giornalista, durante la deposizione del 2 luglio scorso, non abbia menzionato gli avvertimenti ricevuti da Valter Lavitola sui pericoli per la sua incolumità. Lavitola, attualmente in carcere con l’accusa di essere il presunto mandante dell’ordigno, ha sostenuto di aver messo in guardia l’amico in più occasioni, e non solo nella giornata del 7 settembre dello scorso anno.

La memoria difensiva di Lavitola

Secondo quanto riportato nella memoria difensiva del faccendiere, Lavitola avrebbe riferito a Ranucci di presunti interessi di ambienti israeliani legati alla vicenda dei cantieri navali di Adria, escludendo il coinvolgimento della camorra.

Di queste conversazioni e dei presunti avvertimenti non vi è traccia nelle prime dichiarazioni rese da Ranucci ai pm. Inoltre, proprio sulla vicenda dei cantieri di Adria, la posizione dell’ex conduttore si è complicata a seguito dell’iscrizione nel registro degli indagati da parte della pm Nadia Plastina, scaturita dall’esposto per diffamazione e calunnia presentato dal parlamentare di Fratelli d’Italia Gimmi Cangiano.

Le dichiarazioni spontanee del faccendiere

Nel corso dell’udienza al Riesame, Lavitola ha reso dichiarazioni spontanee in videoconferenza, definendo la bomba una “bomba d’amore” e sostenendo di aver agito con l’unico scopo di proteggere il giornalista, arrivando a sollecitare per mesi un rafforzamento della sua scorta. Il faccendiere ha ammesso l’esistenza di un’amicizia “interessata”, mossa dalla speranza di ottenere un riscatto sociale e una riabilitazione reputazionale attraverso il legame con la figura pubblica di Ranucci, ipotizzando persino progetti futuri come la produzione autonoma del programma televisivo o un supporto a un’eventuale candidatura politica del giornalista. Continua a leggere su La Capitale.