Elena Rebeca Burcioiu, è stata localizzata dopo la denuncia di scomparsa della sua amica. La ragazza è in buone condizioni e la vicenda si conclude senza gravi conseguenze

È stata rintracciata a Firenze dalla Polizia di Stato: è viva e sta bene Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, quando una sua connazionale, amica di 38 anni, ne aveva denunciato la scomparsa a Foggia.

La 21enne è in buone condizioni di salute.

La notizia è stata confermata dalle Questure di Foggia e Firenze.