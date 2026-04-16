Il provvedimento riguarda il salmone affumicato norvegese con pistacchio a marchio Deluxe. Il Ministero della Salute invita chiunque sia in possesso del prodotto a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita

Scatta il richiamo precauzionale per un lotto di salmone affumicato venduto nei supermercati Lidl, per il possibile rischio microbiologico legato alla presenza di Listeria.

Il provvedimento riguarda il salmone affumicato norvegese con pistacchio a marchio Deluxe, come indicato nell’avviso ufficiale pubblicato anche sul portale del Ministero della Salute dedicato agli allerta alimentari.

Secondo quanto riportato, il prodotto è stato realizzato e confezionato per Lidl Italia S.r.l. dalla società Compagnia del Mare S.r.l. nello stabilimento di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il lotto interessato è il numero LC22606501, con data di scadenza fissata al 21 aprile 2026.

Le confezioni coinvolte sono buste preconfezionate da 100 grammi.

Il Ministero della Salute invita chiunque sia in possesso del prodotto a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita in cui è stato acquistato per ottenere la sostituzione o il rimborso.