Carlo Conti e Laura Pausini guidano la 76ª edizione, affiancati ogni sera da volti diversi tra attori, modelle e comici. Ospiti internazionali, Suzuki Stage in Piazza Colombo, concerti in mare e un DopoFestival affidato a Nicola Savino completano un mosaico pensato per tenere incollata l’Italia fino all’alba

La macchina di Sanremo 2026 è pronta a ruggire e, come ogni anno, il Festival non è soltanto una gara canora ma un gigantesco meccanismo televisivo che tiene insieme musica, spettacolo, gossip e politica culturale. Da domani a sabato, su Rai 1, la 76ª edizione riaccende le luci del Teatro Ariston e si allarga oltre il suo perimetro storico, trasformando l’intera città in un palcoscenico diffuso.

Al centro resta la conduzione: Carlo Conti, direttore artistico e padrone di casa, affiancato per tutte e cinque le serate da Laura Pausini. Un ritorno simbolico per la cantante, che proprio a Sanremo nel 1993 iniziò il suo percorso con “La solitudine”. Intorno a loro ruoterà un cast di co-conduttori scelti serata per serata, con l’obiettivo dichiarato di mescolare generi e pubblici diversi.

Martedì 24 febbraio l’apertura sarà affidata anche alla presenza di Can Yaman, volto internazionale amatissimo dal pubblico televisivo. Mercoledì 25 febbraio toccherà a Pilar Fogliati, ad Achille Lauro e al comico Lillo portare sul palco un mix di glamour, ironia e imprevedibilità. Giovedì 26 febbraio spazio alla supermodella Irina Shayk, chiamata a impreziosire la terza serata con un tocco internazionale. Venerdì 27 febbraio, nella notte dedicata ai duetti e alle cover, Conti e Pausini lasceranno maggiore centralità agli artisti in gara e ai loro ospiti. Sabato 28 febbraio, per la finale, tornerà in scena Giorgia Cardinaletti, coinvolta in diretta durante un Tg1 di febbraio, con la possibile presenza di Nino Frassica, ancora in attesa di conferma ufficiale.

Accanto alla gara dei trenta Big e delle quattro Nuove Proposte, il Festival si arricchisce di ospiti musicali di primo piano. La prima serata vedrà Tiziano Ferro esibirsi all’Ariston, mentre Gaia inaugurerà il Suzuki Stage in Piazza Colombo e Max Pezzali porterà la sua musica sulla nave Costa Toscana, ormeggiata al largo. Mercoledì toccherà a Bresh animare il palco cittadino, con Pezzali ancora protagonista dal mare. Giovedì l’Ariston accoglierà Eros Ramazzotti e Alicia Keys, mentre in piazza saliranno i The Kolors e la nave continuerà a vibrare con Pezzali. Venerdì, nella serata delle cover, il Suzuki Stage ospiterà Francesco Gabbani, con la consueta appendice musicale galleggiante. La finale di sabato vedrà Andrea Bocelli esibirsi all’Ariston, i Pooh chiudere gli eventi in Piazza Colombo e Pezzali salutare il pubblico dalla Costa Toscana.

Il Suzuki Stage, condotto da Daniele Battaglia, diventa così il cuore pulsante del Festival fuori dall’Ariston. Ogni pomeriggio e ogni sera Piazza Colombo si trasforma in una platea a cielo aperto, con performance gratuite che avvicinano artisti e pubblico senza filtri. La nave, invece, rappresenta la dimensione più spettacolare e televisiva: collegamenti in diretta, scenografie marine, musica che attraversa l’acqua e rimbalza fino al lungomare.

A completare il quadro c’è il PrimaFestival, in onda dal 21 al 28 febbraio dopo il Tg1 delle 20. Quest’anno la scelta è ricaduta su un team tutto al femminile: Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey accompagneranno il pubblico dietro le quinte, tra prove, curiosità e retroscena.

Le notti sanremesi proseguiranno con il DopoFestival, affidato a Nicola Savino. Già protagonista in passato dello spazio notturno, Savino torna con la sua cifra ironica e analitica. Accanto a lui Aurora Leone, Federico Basso e il maestro Enrico Cremonesi offriranno uno sguardo trasversale tra comicità, commento musicale e riflessione leggera. L’idea è trasformare il DopoFestival in una piazza televisiva dove convivono fan accaniti, addetti ai lavori e semplici curiosi.

Sanremo 2026, dunque, si presenta come un evento totale. Non soltanto cinque serate di canzoni, ma un sistema che occupa ogni fascia oraria e ogni angolo della città. L’Ariston resta il tempio, ma il Festival si espande: piazza, nave, studio televisivo. E l’elenco dei nomi coinvolti racconta una strategia precisa, quella di tenere insieme tradizione e contemporaneità, icone storiche e nuovi volti. In attesa che sia la musica, come sempre, a dire l’ultima parola.