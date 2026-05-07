Il Pontefice tenta di modificare numero di telefono e indirizzo del suo vecchio conto di Chicago, ma l’operatore del call center non fa eccezioni e lo liquida come un mitomane

Leone XIV chiama la banca. Quando chiama il servizio clienti, anche il Papa finisce ostaggio della musichetta d’attesa, delle domande di sicurezza e della burocrazia bancaria. E soprattutto scopre che, davanti ai protocolli anti-truffa, neppure il vicario di Cristo può fare miracoli.

La scena sembra uscita da una sitcom americana. Estate 2025. Da poche settimane Papa Leone XIV è diventato il nuovo Pontefice della Chiesa cattolica. Ma prima di affrontare guerre, cardinali e diplomazia internazionale, deve risolvere un problema molto più terreno: aggiornare il numero di telefono e l’indirizzo collegati al suo vecchio conto corrente americano.

Il Papa contro il call center

Così il nuovo Pontefice prende il telefono e chiama personalmente la banca di Chicago dove aveva aperto il conto quando ancora era semplicemente Robert Prevost. Dall’altra parte della linea, però, nessuno sembra particolarmente impressionato.

L’operatrice segue il protocollo alla lettera. Nome, data di nascita, codici di sicurezza, domande personali: tutto corretto. Eppure non basta. Negli Stati Uniti le truffe telefoniche sono all’ordine del giorno e la dipendente continua a diffidare di quel cliente così insistente.

Quando Leone XIV chiede di modificare i dati del conto, arriva la risposta standard dei call center bancari: bisogna presentarsi fisicamente in filiale.

Il Papa prova a spiegare che raggiungere Chicago, in quel momento, non è esattamente semplicissimo. Ha già fornito tutte le informazioni richieste, insiste con calma. Ma l’impiegata non vuole sentire ragioni.

“Se le dicessi che sono il Papa?”

Ed è qui che la telefonata diventa surreale. Secondo il racconto del reverendo Tom McCarthy, amico d’infanzia del Pontefice, Prevost a un certo punto avrebbe chiesto: «Farebbe un’eccezione se le dicessi che sono Papa Leone? ». Silenzio. Poi la reazione più umana e probabilmente inevitabile del mondo: l’operatrice pensa a uno scherzo telefonico e gli chiude il telefono in faccia. Fine della chiamata. Il Papa liquidato come un mitomane qualsiasi dal servizio clienti.

La storia, ripresa dal New York Times, ha fatto sorridere mezzo mondo proprio perché mostra il Pontefice in una situazione incredibilmente normale: quella di un uomo bloccato contro il muro invalicabile di un call center. Per qualche minuto Leone XIV non era il capo della Chiesa cattolica, né il successore di Pietro, né la guida spirituale di oltre un miliardo di fedeli. Era semplicemente un cliente esasperato che cercava di convincere una banca che sì, davvero, era lui. Leggi l’articolo completo