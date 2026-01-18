I controlli della Questura nei locali vanno avanti da tempo e proseguono dopo la tragedia di Capodanno in Svizzera

Sigilli al Piper, storica discoteca di Roma. Il locale di via Tagliamento è stato sottoposto a sequestro preventivo, che dovrà essere convalidato dall'autorità giudiziaria.

All'interno la polizia avrebbe riscontrato modifiche strutturali all'impianto, rischi sotto il profilo dell'evacuazione, assenza di certificazioni e un numero di persone più alto rispetto a quello dovuto. I controlli della Questura nei locali della capitale vanno avanti da tempo e proseguono dopo la tragedia di Crans-Montana.

All'interno della discoteca sarebbero state riscontrate anche pessime condizioni igienico-sanitarie. I controlli della Questura nei locali vanno avanti da tempo e proseguiranno in una logica di continuità. Lo scorso anno sono stati chiusi circa 60 esercizi commerciali.