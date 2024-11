In Messico, a Santa Rita, nel Chipas un gruppo di cittadini furiosi ha legato ad un suv il sindaco della città trascinandolo per le vie del suo paese. Una punizione pubblica in piena regola perché Jorge Luis Escandn Hernández, a quanto pare, non aveva mantenuta la promessa fatta in campagna elettorale di riparare una strada locale. In un video registrato e pubblicato sui social da un passante si vede il primo cittadino di Santa Rita mentre viene prelevato con la forza dal suo ufficio da un gruppo di cittadini che l’ha poi trascinato per diverse vie della città. L’uomo ha riportato diverse ferite ma le sue condizioni non sono gravi. Per liberare il sindaco è dovuta intervenire la polizia che ha arrestato 11 persone. Come riferisce la Bbc, Escandn ha detto che denuncerà i responsabili per sequestro di persona e tentato omicidio.