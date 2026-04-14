Ha iniziato a sparare dopo essere entrato in un liceo nel sud est della Turchia, in provincia di Sanliurfa, poi si è tolto la vita con la sua stessa arma. L'assalitore – secondo le dichiarazioni del governatore provinciale Hasan Sildak, riportate dall'emittente Ntv – era nato nel 2007 ed era un ex studente della stessa scuola superiore. Durante la sparatoria 16 persone, soprattutto studenti, sono rimaste ferite.

«L'individuo, nato nel 2007, si è suicidato sparandosi mentre la polizia tentava di neutralizzarlo all'interno della scuola. È stato trovato morto. La scuola è stata evacuata», ha affermato il governatore Sildak.

Tra i feriti due insegnanti mentre gli altri sono studenti, tutti trasferiti in ospedale per essere curati.

Secondo la ricostruzione dei media locali, l'assalitore si è recato di mattina presto nella scuola superiore professionale “Ahmet Koyuncu” a Siverek, una località nel sud est anatolico a una cinquantina di chilometri dal confine siriano, e ha cominciato a sparare.