Gli spari esplosi nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, vicino a Zurigo, hanno provocato un morto e cinque feriti, ha annunciato la polizia del cantone di Argovia precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati.

«Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte nella zona di Schachen, ad Aarau, hanno provocato un morto e 5 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per rintracciare gli autori, al momento sconosciuti», ha scritto su X la polizia, aggiungendo che «eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti».

La sparatoria ai margini di una festa

Secondo il quotidiano svizzero Blick, gli spari sono stati esplosi prima delle 3 del mattino, ai margini dell''Aarauer Rave', una festa techno annuale che ha riunito circa 3.500 persone all'ippodromo di Aarau. La sparatoria sarebbe avvenuta "all'ippodromo", ha dichiarato a Blick Vanessa Rumpold, portavoce della polizia. 