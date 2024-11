Il divieto è in vigore fino al 15 febbraio: ne chiede il prolungamento la Conferenza delle Regioni. Al nuovo Governo anche la proposta di una graduale riapertura di cinema e palestre

Un ulteriore stop agli spostamenti tra regioni, anche se in zona gialla, per contrastare il diffondersi del contagio. È quanto chiedono le Regioni, appoggiate dai ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari regionali Francesco Boccia.

Il divieto di spostamento è in vigore fino al 15 febbraio, ma un nuovo decreto legge potrebbe arrivare a breve per prolungarlo fino al 5 marzo, giorno in cui scade il Dpcm con le attuali misure anti contagio.

«L'orientamento della Conferenza delle Regioni è di richiedere di prorogare il decreto legge che vieta gli spostamenti da una Regione all'altra, anche per la zona gialla. Nelle prossime ore comunicherò tale orientamento al ministro Francesco Boccia che aveva chiesto il nostro parere nel corso dell'ultima Conferenza Stato-Regioni, oltre che al Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi», ha dichiarato il Presidente Stefano Bonaccini, a margine della Conferenza delle Regioni.

E ancora: «Al nuovo Governo chiederemo un incontro per una discussione a 360 gradi sul nuovo Dpcm, per valutare le possibili graduali riaperture di alcune attività nel rispetto di tutti i protocolli di prevenzione».

Nella Conferenza delle Regioni, infatti, è emersa anche la richiesta di valutare nel nuovo Dpcm possibili e graduali riaperture di attività con ingressi contingentati nei cinema, palestre e teatri e sempre osservando rigidi protocolli anti contagio per la prevenzione.