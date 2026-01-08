Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation teatro della strage di Crans-Montana indagati per incendio, lesioni e omicidio colposi, saranno di nuovo ascoltati domani dagli investigatori svizzeri. Lo riferisce l'emittente francese BfmTv, secondo cui l'interrogatorio della coppia si concentrerà sulla «loro situazione personale» e non sui fatti.

All'audizione assisteranno anche gli avvocati delle vittime, aggiunge BfmTv. Contattato dall'emittente, l'avvocato Sébastien Fanti, difensore di diverse famiglie delle vittime, ha detto di sperare che questo porti «alla custodia cautelare dei due proprietari».

Nel pomeriggio di oggi sarà invece ascoltata una delle cameriere del locale sopravvissuta all'incendio.

BfmTv ricorda che dei 40 morti 9 erano cittadini francesi tra cui la vittima più giovane: Noa di 14 anni. Sono inoltre 23 i francesi rimasti feriti.