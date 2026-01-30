Un vero e proprio grido liberatorio contro la deriva di un sovrano senza dote e senza intelletto per denunciare la violenza, smuovere le coscienze e oltrepassare l’inverno della politica americana

Chi, se non lui? Chi, se non Bruce Springsteen?

A distanza di oltre trent’anni dalle note avvolgenti di Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen racconta ancora frammenti di vita spezzata, dimostrandosi una leggenda senza tempo.

Le vite spezzate nell’orrore di Minneapolis sono al centro del nuovo brano di Bruce Springsteen: un vero e proprio grido liberatorio contro la deriva di un sovrano senza dote e senza intelletto. Un grido di aiuto per le tante vite spezzate dall’Ice (Immigration and Customs Enforcement), l’agenzia federale che si occupa di sicurezza interna e controlli sull’immigrazione. Dietro le operazioni di Minneapolis si celano orrori, discriminazioni e violenze.

Le sue parole donano coraggio a chi ha paura di soffocare nel sentimento di onnipotenza di un Don Rodrigo contemporaneo e dei suoi bravi, pronti a soddisfare una sete di insana violenza.

«Ho scritto questa canzone sabato, l’ho registrata ieri e l’ho pubblicata oggi in risposta al terrorismo di Stato che sta colpendo la città di Minneapolis. È dedicata alla gente di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini immigrati e in memoria di Alex Pretti e Renee Good».

Stay free, 28 gennaio 2026

Il testo tradotto del brano

Nel ghiaccio e nel freddo dell'inverno

Giù per Nicollet Avenue

Una città in fiamme ha combattuto il fuoco e il ghiaccio

Sotto gli stivali di un occupante

L'esercito privato di Re Trump dal DHS*

Armi allacciate ai cappotti

È venuto a Minneapolis per applicare la legge

O almeno così raccontano la loro storia

Contro il fumo e i proiettili di gomma

Nella prima luce dell'alba

I cittadini si sono battuti per la giustizia

Le loro voci che risuonavano nella notte

E c'erano impronte di sangue

Dove avrebbe dovuto esserci pietà

E due morti, lasciati morire per le strade piene di neve,

Alex Pretti e Renee Good

Ritornello

Oh, la nostra Minneapolis, sento la tua voce

Che canta nella nebbia insanguinata

Prenderemo posizione per questa terra

E per lo straniero in mezzo a noi

Qui a casa nostra, hanno ucciso e vagato

Nell'inverno del '26

Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti

Per le strade di Minneapolis

I criminali federali di Trump lo hanno picchiato

In faccia e sul petto

Poi abbiamo sentito gli spari

E Alex Pretti giacere nella neve, morto

La loro accusa era di legittima difesa, signore

Non credere ai tuoi occhi

È il nostro sangue e le nostre ossa

E questi fischi e telefoni

Contro le sporche bugie di Miller e Noem

Oh, la nostra Minneapolis, sento la tua voce

Piangere attraverso la nebbia insanguinata

Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti

Per le strade di Minneapolis

Ora dicono di essere qui per far rispettare la legge

Ma calpestano i nostri diritti

Se la tua pelle è nera o marrone, amico mio

Puoi essere interrogato o deportato subito

Nei nostri cori di "ICE fuori ora"

Il cuore e l'anima della nostra città persistono

Attraverso i vetri rotti e le lacrime di sangue

Per le strade di Minneapolis

Oh, la nostra Minneapolis, sento la tua voce

Che canta attraverso la nebbia insanguinata

Qui a casa nostra, hanno ucciso e vagato

Nell'inverno del '26

Prenderemo posizione per questa terra

E per lo straniero in mezzo a noi

Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti

Per le strade di Minneapolis

Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti

Per le strade di Minneapolis

Il brano di Bruce Springsteen vuole denunciare la violenza, smuovere le coscienze e oltrepassare l’inverno della politica americana.

*DHS: Department of Homeland Security.

Traduzione: Fabiola Salerno

