«Abbiamo realmente registrato la volontà da parte della Meloni di consentire a un progetto di territorio, quali noi siamo, e soprattutto di amministratori e quindi di sindaci, di costruire una progettualità per eleggere nel Parlamento i propri rappresentanti». Lo afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, in un'intervista a L'Identità.

«Abbiamo chiuso quantomeno l'accordo. Quindi la prossima settimana, martedì prossimo, ci sarà una conferenza stampa alla sala stampa della Camera per annunciare anche i contenuti», aggiunge De Luca, confermando l'intesa con Fratelli d'Italia in vista delle prossime elezioni politiche. Il sindaco di Taormina spiega che l'accordo prevede anche la possibilità di costituire una componente parlamentare attraverso il cosiddetto "prestito" di esponenti di FdI. «Sì, abbiamo avuto la stessa disponibilità anche dal centrosinistra ma abbiamo scelto di farlo nel centrodestra – sottolinea – per quella che è stata l'apertura strategica che vi abbiamo registrato».

Secondo De Luca, «l'operazione tecnica di fare la componente consente di avere l'abbattimento del numero della raccolta delle firme, un elemento importante che agevola la costruzione delle liste».