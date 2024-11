Incidente mortale questa notte, attorno alle 2, sulla provinciale 5 tra Rodeano di Rive d'Arcano e Villanova di San Daniele, in Friuli. A perdere la vita un 16enne, che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe messo alla guida dell'automobile di proprietà della madre. A bordo del mezzo altri 7 ragazzi, tutti minorenni, che nell'incidente avrebbero riportato solo lievi ferite. La vettura, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada e, dopo aver abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica, si è ribaltata, finendo la sua corsa in un prato. Sul posto, vari mezzi del 118 per soccorrere i feriti, i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco.