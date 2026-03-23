Due donne sono state travolte e uccise da un'auto a Napoli, nella zona di Porta Nolana. Stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando una vettura che procedeva ad alta velocità le ha investite, in una zona scarsamente illuminata.

La vettura investitrice ha terminato la corsa urtando contro un'altra auto in sosta. Sul posto ci sono i carabinieri e la polizia municipale. Le donne uccise sono entrambe di nazionalità ucraina. Una è morta sul colpo, l'altra poco dopo il ricovero nell'ospedale del Mare.