Le vittime erano tutte sul treno pendolare fermo al momento dell’impatto. Avviata un’inchiesta per accertare responsabilità e dinamica dell’impatto

Almeno 14 persone sono morte e 84 sono rimaste ferite in una collisione tra due treni avvenuta ieri sera nei pressi di Giacarta, in Indonesia. È questo l’ultimo bilancio dell’incidente, sul quale il presidente Prabowo Subianto ha disposto un’indagine.

Lo scontro si è verificato nei pressi della stazione di Bekasi Timur, circa 25 chilometri a est della capitale Giacarta, quando un treno pendolare fermo è stato urtato da un convoglio a lunga percorrenza. Secondo le prime ricostruzioni, la collisione è avvenuta intorno alle 20:40 ora locale.

Tutte le vittime si trovavano a bordo del treno colpito, mentre i circa 240 passeggeri dell’altro convoglio sono stati evacuati in sicurezza. Le operazioni di soccorso, avviate subito dopo l’impatto, sono proseguite su vasta scala per tutta la notte e fino alla mattinata odierna.

Il presidente Prabowo Subianto si è recato in visita negli ospedali dove sono ricoverati i feriti, mentre le autorità locali hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.