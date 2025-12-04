È stata trovata viva Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa da Nardò (Lecce) dalla sera del 24 novembre. A quanto si apprende la 27enne era sequestrata nello stanzino di una mansarda vicino casa sua. La giovane sarebbe in buone condizioni.

Portato in caserma dai carabinieri Dragos, il giovane 30enne di origine rumena, che - come ha anche detto ieri sera in una intervista - è stata l'ultima persona ad aver visto la giovane la sera della scomparsa, in un parco vicino a casa della ragazza. A lui Tatiana avrebbe detto di essere intenzionata a partire verso Brescia dove però non è mai arrivata. L'uomo sarebbe indagato dalla Procura della Repubblica di Lecce.

I carabinieri oggi avevano sequestrato il telefono cellulare del giovane. E questa sera diverse auto sono giunte vicino a casa di Dragos probabilmente per effettuare dei rilievi, visto che è giunta anche una vettura della sezione investigazioni scientifiche. Vicino all'abitazione dell'uomo si è radunata una folla di cittadini.